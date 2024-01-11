Сати Казанова призналась, что совершила ошибку в романе с итальянцем

Бывшая участница группы «Фабрика» совершала грубые ошибки в начале отношений с итальянским фотографам Стефано Тиоццо, что заставляло ее немного жалеть о романе. Однако последний развернулся неожиданно для нее, пишет портал «Дни.ру» .

Сати Казанова была замечена на романе с Алексеем Кабановым, бизнесменом, программным директором «Русского радио», а также с миллиардером Тимуром Кулибаевым. Однако никто из этих мужчин так и не стал ее спутником по жизни. Свое сердце Казанова раскрыла только перед итальянцем Стефано Тиоццо: разница в менталитетах и обычаях не смогла разлучить их.

Сама Казанова призналась, что ей было нелегко первое время понять мужчину, к тому же, она совершила с ним немало ошибок. Поначалу артистка даже жалела о романе и сопротивлялась своим чувствам, но в итоге сдалась им без остатка. По мнению Казановой, то, что она изначально не доверилась своим ощущениям было ее ошибкой.

«Я пыталась с этим поспорить. «Он мне не нравится, а может, пересмотреть…». Но я почувствовала, что нет, это не пересматривается», — заявила артистка в интервью Рауфу Асадову.

По словам Казановой, определиться ей помог духовный наставник, а сама она могла бы не решиться на отношения с Тиоццо.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда Большого театра и народная артистка СССР умерла в Вене.