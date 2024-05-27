Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал RT , что Киев, возможно, занимается подготовкой проекта о снижении возраста для призыва на службу. Это вызвано задачами на ряде направлений, где ВСУ терпят поражения.

США очень важно поддерживать боевые действия и наносить ущерб РФ и Европе чужими руками. Англосаксы настраивают Зеленского ужесточать мобилизационные законы, набирая все новых бойцов. Сейчас у 18-летних сейчас есть проблемы с выездом за границу, что может говорить о будущих неприятных мерах.

«И киевская власть будет призывать всё новых и новых солдат. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим снижение возраста мобилизации даже до 18 лет, потому что такие слухи уже упорно ходят», — заявил он.

Напомним, что военкоматы на Украине получили право вручать повестки круглосуточно. Многие граждане и украинская оппозиция считает это и другие меры мобилизации бесчеловечными.

Ранее сообщалось, что число сдающихся в плен ВС России украинцев значительно вырастет.