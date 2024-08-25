Экс-сотрудник спецслужб Сыртланов предсказал последствия задержания Дурова

После задержания и вполне вероятного ареста российского бизнесмена и сооснователя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту начнется «большая игра» по его обмену. В этом уверен член президиума «Офицеров России», полковник запаса Тимур Сыртланов. В беседе с «МК» бывший сотрудник спецслужб предположил дальнейшее развитие событий.

Со слов собеседника издания, уже в самое ближайшее время Москва начнет рассматривать варианты освобождения Дурова, включая обмен. И в этой связи интересно, кого за него потребует вернуть Запад.

"Все, что происходит сейчас с Павлом Дуровым — в духе западных спецслужб, которые по всему миру охотятся за гражданами России, связанными с национальной безопасностью", — заявил Сыртланов.

Он добавил, что в ближайшее время изменения весьма вероятно затронут как российский сегмент интернета, так и другие жизненные сферы, назвать которые Сыртланов не стал.

Минувшим вечером, 24 августа, в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии. Задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1, взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием.Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом #FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Павла Дурова и допустить к нему консульских работников.