Экс-сотрудника завода в Кургане подозревают в ущербе на 29 млн руб.

Бывшего начальника отдела одного из курганских заводов задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он организовал поставки некачественных комплектующих по завышенной цене, нанеся ущерб в 29 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против экс-сотрудника курганского предприятия, подозреваемого в коррупции при выполнении гособоронзаказа. По данным ведомства, в 2023–2025 годах мужчина, занимая руководящую должность, лоббировал интересы екатеринбургского поставщика. В результате завод получил некачественные детали по завышенным ценам, а ущерб оценили в 29 млн руб.

Во время обыска у подозреваемого изъяли документы, телефоны и более 1,7 млн руб. наличными. Правоохранители также провели обыски у представителя компании-поставщика в Екатеринбурге — его действия тоже проверяют.

Если вина задержанного подтвердится, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.