Харькову недолго осталось быть под контролем Украины. Уже в августе российские военные ликвидируют последние резервы ВСУ, находящиеся там. Такую точку зрения изложил в своем блоге экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

После окончательного разгрома украинской военщины русские укрепятся в Харькове и начнут дальнейшее движение в глубь Украины с севера страны, считает он.

«Я не буду удивлен, если россияне окружат Харьков в августе, они дождутся атаки последних резервов украинской армии, которые будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», - сказал офицер.

Макгрегор также прокомментировал, когда закончится украинский конфликт. По его мнению, это произойдет сразу как только НАТО прекратит дестабилизировать обстановку у границ России и выйдет из Украины.

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