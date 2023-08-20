Экс-советник Кучмы Соскин призвал украинцев восстать против Зеленского

Граждане Украины должны все как один потребовать от президента страны Владимира Зеленского немедленной отставки после полного провала войск в контрнаступлении на позиции ВСУ, считает бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

В своем блоге на YouTube политик заявил, что действующий глава украинского государства токсичен для внешних партнеров Украины и опасен для народа страны. Соскин призвал простых украинцев выходить на улицы и высказать свой протест Зеленскому.

«Нужно что-то делать с Зеленским, еще раз призываю: собирайтесь, кто-то должен проявить инициативу. Нужно выдвигать ему уже какие-то условия», — призвал он восстать против Зеленского.

Соскин констатировал, что вследствии провальной политики действующего президента страны Украина оказалась на грани катастрофы и полнейшего исчезновения. Зеленский не способен управлять государством во время конфликта, достойно держать удар, и должен уйти в отставку, заключил политик.

Напомним, экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что ВСУ не удержат контроль над Купянском.