Экс-советник президента РФ Герман Клименко перечислил последствия физического отключения России от Интернета

Роскомнадзор связал масштабные сбои в работе Telegram, WhatsApp и прочих ресурсов, произошедших в среду, с DDoS-атакой на операторов связи. Однако многие пользователи усомнились в таком объяснении, предположив, что ведомство тестировало физическое отключение от Интернета его отечественного сегмента. Бывший советник главы государства Герман Клименко рассказал, имеется ли в России подобная техническая возможность. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По его словам, ключевые каналы связи, которые идут из-за рубежа, имеют физические стыки, которые можно разомкнуть. Таким образом, останется какой-либо объем спутникового трафика, внешний то есть, но он будет мизерным практически. Тем не менее в целом физическое отключение возможно, останемся в своем собственном сегменте интернета со своими продуктами и со своими разработчиками.

Эксперт подчеркнул, что в таком случае Запад перестанет воровать российский Интернет в любых целях, а Россия в свою очередь лишится зарубежных сервисов.

По его мнению, проблемы возникнут у тех, кто пользуется иностранным трафиком, зарубежными сервисами, то есть не будет доступа к Google-почты, не будет массы разных сервисов, которые сегодня в России являются рабочими.

Ранее руководитель коммуникационного агентства PGR Agency Анастасия Бастрыкина рассказала нашему изданию, могут ли повториться сбои в работе Telegram и WhatsApp.