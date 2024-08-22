Могут ли повториться сбои в работе Telegram и WhatsApp: мнение эксперта

Несколько популярных месенджеров и сервисов 21 августа работали с перебоями. Жалобы на работу Telegram и WhatsApp поступали от пользователей со всей России. Чем был вызван сбой и может ли он повториться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

По ее словам, есть несколько возможных причин сбоя. Самые распространенные из них — хакерская атака и сбой в результате действий Роскомнадзора по пессимизации YouTube.

«В обоих случаях высока вероятность подобных сбоев и в дальнейшем. Хакерская атака может повториться в любой момент, и масштаб последствий будет зависеть от умения противостоять ей и организовать надежную защиту», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если же причиной стало замедление YouTube, продолжила Бастрыкина, то такие сбои могут стать частым явлением, так как технически в интернете все связано, включая видеохостинги, мессенджеры, социальные сети и многое другое.

«При принятии технических решений на государственном уровне самое главное ставить — на первое место интересы миллионов пользователей и не создавать им дополнительных неудобств», — заключила она.

Ранее экс-советник президента РФ Клименко перечислил вероятные причины массовых сбоев Telegram и WhatsApp.