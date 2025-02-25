Экс-советник президента РФ Клименко назвал самый необходимый навык для всех при трудоустройстве

По словам главы Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, в современном мире невозможно устроиться на работу без умения работать с технологиями. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что сегодня вообще не существует работы, которая не подразумевает какого-либо контакта с технологиями, даже у дворников.

По мнению бывшего советника главы государства, таким образом, указанные навыки, аналогично знанию таблицы умножения, стали просто обязательны.

Ранее он назвал способы обзаведения мошенниками передовыми технологиями.