Экс-советник президента РФ Клименко назвал самый необходимый навык для всех при трудоустройстве
Клименко: сегодня невозможно устроиться на работу без знания технологий
Фото: [Медиасток.рф]
По словам главы Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, в современном мире невозможно устроиться на работу без умения работать с технологиями. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что сегодня вообще не существует работы, которая не подразумевает какого-либо контакта с технологиями, даже у дворников.
По мнению бывшего советника главы государства, таким образом, указанные навыки, аналогично знанию таблицы умножения, стали просто обязательны.
Ранее он назвал способы обзаведения мошенниками передовыми технологиями.