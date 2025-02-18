Экс-советник президента РФ Клименко назвал способы обхода в администрации президента РФ запрета на айфоны

По словам бывшего помощника главы государства Германа Клименко, в 2024 году прошел большой поход на изгнание айфонов из администрации президента РФ. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в итоге сотрудники стали использовать Samsung самой последней модели, однако на них не было WhatsApp*, но был Telegram. WhatsApp* не был залочен, его просто нельзя было туда поставить. Поэтому у них теперь два телефона: самсунг и айфон.

По мнению Клименко, все же если завтра вступит в силу запрет общаться через Telegram, то нужно будет перейти на какой-либо мессенджер, которого пока не существует.

Ранее он заявил, что сбои в работе Рунета следует воспринимать без паники.

*WhatsApp принадлежит Meta — экстремистской организации, запрещенной в России.