Экс-советник президента РФ Клименко перечислил вероятные причины массовых сбоев Telegram и WhatsApp

В России зафиксирован массовый сбой в работе интернет-сервисов,в том числе и популярных мессенджеровTelegram и WhatsApp, а также ряда иных сайтов и приложений из-за DDoS-атаки на операторов связи. По словам главы Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, причиной сбоев в работе мессенджеров, сайтов и приложений могла стать перегрузка сети, которая была вызвана массовым использованием жителями нашей страныVPN-сервисов для просмотра YouTube. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при переходе пользователей на сервисы VPN и соответствующем росте потребления трафика ширина каналов для ряда сервисов, особенно иностранных, может сократиться.

По мнению экс-советника главы государства, Роскомндазор уже научился блокировать VPN-сервисы ина данный момент вполне вероятно, что старается воздействовать на пользователей, пользующихся частными сетями для просмотра видео на YouTube.

Он отметил, что также причиной массового сбоя в работе зарубежных интернет-сервисов может являться и исполнение законов РФ, связанных с регулированием сетевого пространства.

Ранее также аналитик Денис Кусков назвал причину сбоев в работе WhatsApp и сервисов Google.