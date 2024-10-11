Экс-советник президента РФ Клименко пояснил пути обеспечения новой частотой Wi-Fi связью удаленные уголки РФ

В нашей стране планируют выделить радиочастоты для появления Wi-Fi на транспорте – в самолетах, кораблях и поездах. Это касается радиочастот Ku- и Ka-диапазонов, которые обеспечат высокоскоростной доступ в интернет на транспорте по всей стране. По словам главы совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, Wi-Fi является простым протоколом, который «надет» на ту или иную частоту, работает с тем или иным доступом по дальности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что сегодня мы пользуемся интернетом, когда идет речь о выделении частот для спутникового интернета по протоколу Wi-Fi, который в свою очередь является просто структурой обмена данными.

По мнению бывшего советника главы государства, новая система позволит получить со спутника сигнал на тот или иной участок земли, используя протокол Wi-Fi. Бюро 14-40 через несколько лет должно запустить примерно 300 спутников, которые покроют всю Россию. Они станут обеспечивать низкоорбитальную связь, которая может опуститься вниз и обеспечить дохождение до конечного абонента.

Он пояснил, что в России до сих пор почти 50 тыс. населенных пунктов не включены в программу устранения цифрового неравенства.

Ранее он назвал причины безопасности пользования техникой после взрывов пейджеров в Ливане.