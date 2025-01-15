В РКН назвали причину замедления интернета

В Роскомнадзоре прокомментировали крупное ЧП с кабелем в Татарстане, которое привело к снижению параметров как скорости интернета, так и деградации сервисов почти у четырех миллионов россиян из 21 региона страны.

Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что причиной крупного сбоя стало повреждения магистрального кабеля в Татарстане, которое зафиксировал Центр мониторинга и управления сетью связи. Речь идет об участке Тюлячи — Новая Тура.

На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы, приблизительные сроки также названы – это 21 час по московскому времени. Пока другие подробности не приводятся. Ранее сообщалось, что в некоторых регионах пользователи испытывали проблемы с работой приложения AliExpress.