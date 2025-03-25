Экс-советник президента РФ Клименко заявил, что в скором времени одежда станет «умной»

По словам главы совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, в каждом холодильнике через пять лет будет компьютер. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в каждом холодильнике через пять лет будет компьютер, то есть теперь это станет стандартом. К тому же ошейники сами предупредят ветеринарного врача, что собака приболела. Одежда также станет «умной», однако это будет, скорее, потребительский активизм.

По мнению бывшего советника главы государства, датчиков будет больше, чем людей.

Ранее он назвал правила реагирования на утечки данных.