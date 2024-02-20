Экс-советника российского посольства во Франции осудили за госизмену

В Москве вынесли приговор бывшему советнику российского посольства во Франции Игорю Кондрацкому, обвиняемому в госизмене. Подробности сообщает ТАСС .

Кондрацкий проходил по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Так как в деле присутствовали засекреченные материалы, то суд проходил в закрытом режиме, на заседания не пустили ни прессу, ни представителей общественности.

Как сообщают представители правоохранительных органов, Игорь Кондрацкий передал другой стране секретные сведения, которые являлись государственной тайной России. Каких-либо деталей о преступлении бывшего представителя российского посольства больше не сообщается. Однако известно, что в системе российского МИД Игорь Кондрацкий работает с 1992 года.

Решением суда Кондрацкого лишили звания полковника запаса, также экс-советник получил реальный срок – 18 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.