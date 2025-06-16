Экс-супруга Паши Техника назвала «неправильные препараты» причиной смерти рэпера

В смерти известного рэпера Паши Техника виновны те люди, которые ставили ему капельницы без соответствующей квалификации. Они неверно подбирали препараты. Такое заявление сделал бывшая жена музыканта Ева Карицкая. Ее слова привел портал NEWS.ru.

Карицкая выступила на пресс-конференция партии «Новые люди», которую посвятили открытию фонда помощи наркозависимым людям. Она сообщила, что в последние дни жизни Павла Ивлева, более известного под сценическим псевдонимом Паша Техник, его лечением занимались неквалифицированные специалисты.

«Три дня его прокапывали непонятными веществами, приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит. Они сами принимали решение вызывать нелегальных прокапщиков, что привело к его гибели», — указала Карицкая.

Ранее сообщалось, что Карицкая была на какое-то время задержана в Таиланде правоохранителями. Ее обвинили в клевете на клинику, которая занималась лечением ее бывшего мужа.