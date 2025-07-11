Экс-супруга Старовойта обнялась с его молодой возлюбленной после похорон в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошли похороны бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили 7 июля. Подробности прощания с чиновником описала газета KP.RU.

Погребальная церемония состоялась на Смоленском кладбище, где собрались около 50 человек — близкие, друзья и коллеги покойного.

Как пишет газета, мать Старовойта, сраженная горем, едва держалась на ногах перед гробом, а во время погребения и вовсе упала на колени у могилы сына — родственникам пришлось поддерживать ее. Бывшая жена и две дочери чиновника также были на грани эмоционального срыва.

Особое внимание привлекла помощница и молодая возлюбленная Старовойта Полина. Несмотря на то что родственники избегали контакта с ней во время церемонии, она подошла к гробу и тихо произнесла: «Я тебя люблю. У меня все хорошо». После погребения Полина долго стояла у портрета Старовойта, и семья, казалось, игнорировала ее присутствие.

Однако после окончания официальной части церемонии произошло то, чего никто не ожидал. Сначала дочери Старовойта неожиданно подошли к Полине и обняли ее. Затем к ним присоединилась бывшая жена экс-министра.

Этот момент стал неожиданностью для всех присутствующих. По словам очевидцев, после долгого напряжения и молчания семья и близкие Старовойта нашли в себе силы проявить человеческое тепло друг к другу.

Ранее личность возлюбленной Романа Старовойта раскрыли в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».