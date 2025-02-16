Экс-участник ОПГ из Архангельской области признался в убийстве друга и его жены спустя 22 года

Бывший участник организованной преступной группировки (ОПГ) Андрей Буевич, отбывающий пожизненное наказание в исправительной колонии (ИК-5) в Вологодской области, признался в убийстве своего друга и его супруги, которое произошло 22 года назад. Об этом стало известно SHOT.

Отмечается, что Буевич сознался в содеянном в ходе допроса. По версии следствия, в декабре 2003 года он находился в автомобиле вместе с 25-летним знакомым. В процессе обсуждения некоего вопроса между мужчинами возник спор, который перерос в ссору. В момент агрессии Буевич достал металлическую заточку и несколько раз ударил друга, в результате чего тот скончался на месте.

После этого заключенный забрал ключи от квартиры убитого и проник внутрь, где находилась его жена. Буевич нанес ей удар по голове, после чего похитил 100 тыс. рублей. Женщина осталась жива, и это заметил злоумышленник. Буевич решил «покончить» с жертвой и задушил ее веревкой.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Он уже отбывает пожизненное наказание за убийство двух человек, а также имеет судимости за кражи, мошенничество и другие преступления, включая незаконное обращение с оружием и незаконное проникновение в чужое жилище.

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