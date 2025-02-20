Экс-участник шоу «Однажды в России» оказался в рядах ВСУ

Украинский юморист Игорь Ласточкин стал одним из бойцов ВСУ, однако земляки бурно отреагировали на его решение. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на блог комика.

Ласточкин в соцсетях показал фотографию с военным билетом и автоматом на зеленом фоне. Он также подписал снимок известной фразой про сложные времена и сильных людей, а затем добавил, что стал одним из 4%, вступив в ВСУ.

Тем временем патриотичный порыв Ласточкина подвергли критике. Возмущенные украинцы напомнили комику, что прошло уже три года, и сейчас служба становится менее актуальной, ведь страна, по мнению пользователей Сети, находится в шаге от урегулирования конфликта.

Игорь Ласточкин — уроженец Казахстана, который переехал на Украину и построил карьеру комика и шоумена. Являлся участником шоу «Однажды в России», выступал в КВН, а также был тренером в «Лиге Смеха». С начала СВО поддержал Украину и стал перечислять ВСУ деньги.

Ранее сообщалось, что фронтмена группы «Би-2» призвали привлечь к ответственности, если подтвердится, что он перечисляет средства украинским бойцам.