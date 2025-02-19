Леву из «Би-2» призвали привлечь к ответственности за финансовую помощь ВСУ

В движении «Зов народа» возмутились словам Егора Бортника о том, что он финансирует украинских боевиков и может купить им партию РСЗО HIMARS. Активисты просят Генпрокуратуру проверить музыканта и его деятельность, а также возбудить уголовное дело, если помощь ВСУ с его стороны подтвердится. Также в движении просят рассмотреть вопрос об объявлении Левы в международный розыск.

Напомним, что в январе общественное движение «Ветераны России» также попросили СК возбудить дело в отношении Левы из российской рок-группы. Жалобы поступили из-за заявлений артиста, где разглядели дискредитацию ВС России.

Ранее Егор Бортник признался пранкерам, что каждый месяц перечисляет по пять тысяч евро на помощь Украине.

*Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России