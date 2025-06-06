Экс-участника «Дома-2» Солнцева внесли в список иноагентов
Минюст признал шоумена Рустама Солнцева иноагентом за фейки и ЛГБТ-пропаганду
Фото: [соцсети]
Минюст России включил шоумена Рустама Солнцева* (Калганова) в реестр иностранных агентов, сообщает VSE42.Ru.
Основанием для включения в реестр стали распространение недостоверной информации о деятельности властей и пропаганда ЛГБТ*.
Солнцев, известный по участию в телепроекте «Дом-2», давно находится в центре скандалов. В Минюсте отметили, что он проживает за границей и ведет деятельность, направленную против интересов России. Ранее шоумен неоднократно заявлял о своей поддержке ЛГБТ-сообщества, что в текущих условиях стало поводом для жесткой реакции властей.
Решение Минюста означает для Солнцева дополнительные ограничения: теперь он обязан маркировать свои публикации пометкой об иноагенте и отчитываться о финансировании.
Ранее стали известны последствия возвращения Лазаревой* и Быкова* в Россию.
*движение запрещено, признано в России экстремистским
*признаны иноагентами по решению Минюст РФ