Экс-участника «Дома-2» Солнцева внесли в список иноагентов

Основанием для включения в реестр стали распространение недостоверной информации о деятельности властей и пропаганда ЛГБТ*.

Солнцев, известный по участию в телепроекте «Дом-2», давно находится в центре скандалов. В Минюсте отметили, что он проживает за границей и ведет деятельность, направленную против интересов России. Ранее шоумен неоднократно заявлял о своей поддержке ЛГБТ-сообщества, что в текущих условиях стало поводом для жесткой реакции властей.

Решение Минюста означает для Солнцева дополнительные ограничения: теперь он обязан маркировать свои публикации пометкой об иноагенте и отчитываться о финансировании.

Ранее стали известны последствия возвращения Лазаревой* и Быкова* в Россию.

*движение запрещено, признано в России экстремистским

*признаны иноагентами по решению Минюст РФ