Экс-участница «Дома-2» рассказала о гибели любимого на СВО

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и известная блогерша Юлия Русских сообщила о смерти своего молодого человека Семена в зоне проведения СВО. Информацию она разместила в комментариях своего телеграм-канала.

Русских прокомментировала повторную публикацию удаленного сообщения из ее персонального телеграм-канала, где прежде было объявлено о кончине ее любимого. Блогер пояснила, что удалила первое сообщение из-за сильных эмоций, пережитых в момент публикации, но подтвердила правдивость информации.

Она призналась, что жалеет о том, что сделала личную трагедию предметом обсуждения, но не смогла справиться с переполнявшей ее скорбью. Она попросила своих подписчиков проявить уважение к памяти Семена и не писать оскорбления в его адрес, еще раз подтвердив факт его смерти в ходе СВО.

В разделе комментариев под новостью подписчики выразили глубочайшие соболезнования блогеру и родственникам ушедшего из жизни молодого человека.

Ранее сообщалось, что участнику СВО вшили руку в живот ради спасения.