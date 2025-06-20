Экс-участница «Дома-2» рассказала о гибели любимого на СВО
Бывшая участница «Дома-2» Юлия Русских сообщила о смерти возлюбленного на СВО
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и известная блогерша Юлия Русских сообщила о смерти своего молодого человека Семена в зоне проведения СВО. Информацию она разместила в комментариях своего телеграм-канала.
Русских прокомментировала повторную публикацию удаленного сообщения из ее персонального телеграм-канала, где прежде было объявлено о кончине ее любимого. Блогер пояснила, что удалила первое сообщение из-за сильных эмоций, пережитых в момент публикации, но подтвердила правдивость информации.
Она призналась, что жалеет о том, что сделала личную трагедию предметом обсуждения, но не смогла справиться с переполнявшей ее скорбью. Она попросила своих подписчиков проявить уважение к памяти Семена и не писать оскорбления в его адрес, еще раз подтвердив факт его смерти в ходе СВО.
В разделе комментариев под новостью подписчики выразили глубочайшие соболезнования блогеру и родственникам ушедшего из жизни молодого человека.
Ранее сообщалось, что участнику СВО вшили руку в живот ради спасения.