Участнику СВО вшили руку в живот ради спасения

В Красноярской краевой клинической больнице провели необычную операцию бойцу, вернувшемуся с зоны спецоперации. Об этом сообщает «Российская газета».

После ожогов кистей рук, полученных при пожаре в БТР, правая рука пациента потеряла подвижность из-за образовавшихся рубцов. Врачи применили редкий метод пластики восстановления лоскутом на временной питающей ножке, известный также как «итальянская пластика».

Суть операции заключалась в пересадке здоровой кожи с живота на поврежденную кисть. Для этого красноярские хирурги сделали надрез на животе, подготовили лоскут кожи, оставив его соединенным с телом через питающую ножку, и зафиксировали руку в этом положении. В течение четырех недель пересаженная ткань будет приживаться, получая необходимое кровоснабжение. После этого врачи отделят руку от живота, завершив процесс восстановления.

Этот метод, хотя и редко применяется в современной медицине, доказал свою эффективность в сложных случаях. Его истоки восходят к индийской хирургии XIX века, где подобные техники использовались для реконструкции поврежденных тканей.

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