Экс-ведущая «Спокойной ночи, малыши» рассказала о своем редком заболевании

Те люди, которые застали «тетю Таню», сами давно не малыши. Наверняка они уже сами воспитывают детей и смотрят вместе с ними передачу, где ведущие сменялись уже несколько раз. Да, старость подкрадывается незаметно. Но не для Татьяны Веденеевой.

Как оказалось, у нее есть редкая природная особенность, о которой звезде рассказали врачи. А сама 70-летняя «тетя Таня» долго не догадывалась, что «больна» брадикардией. Это состояние организма, в котором нарушается частота сердечных сокращений до менее чем 60 ударов в минуту у взрослых. Многие считают такую болезнь неизлечимой, но нестареющей Веденеевой она вовсе не мешает жить, а даже наоборот.

Как пишет портал «Дни.ру», секрет молодости знаменитости – это замедленные процессы в ее организме. Видимо поэтому она стареет дольше, чем остальные.

Многие представители шоу-бизнеса и блогеры из России раскритиковали проведение специальной военной операции на территории Украины, но продолжают работать и зарабатывать деньги в нашей стране. Какое наказание для них придумали в Госдуме — в материале «Подмосковье сегодня».