Экс-ведущая «Вестей» обвиняется в оправдании терроризма: началось судебное слушание

Во 2-м Западном окружном военном суде началось заочное рассмотрение уголовного дела в отношении экс-ведущей «Вестей» Фариды Курбангалеевой*. Ей вменяют оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии. По версии обвинения, ее видеоролики вызывали у зрителей «чувство тревоги и страха». Об этом сообщило РИА Новости.

Прокурор заявила, что Курбангалеева вместе с другим фигурантом — Алексеем Барановским** — в мае 2024 года разместили на YouTube видео с призывами к террористической деятельности. Кроме того, экс-журналистке вменяют публикации в Telegram с «заведомо ложной информацией» о действиях ВС РФ во время спецоперации.

Судья огласила, что ролики подрывали доверие к армии и формировали у аудитории ощущение «беспомощности и незащищенности». Оба обвиняемых находятся в розыске — они покинули Россию несколько лет назад. Курбангалеева с 2018 года живет в Праге, где ведет личный YouTube-канал на тематику политической направленности.

Ранее ее внесли в перечень террористов и экстремистов, а также признали иноагентом. В случае заочного осуждения ей грозит до 10 лет колонии. Дело рассматривают без участия защиты — адвокаты заявили, что не могут связаться с подзащитными.

Ранее стало известно, за что писатель Акунин* задолжал 75 тыс. рублей в России.

*Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов

**Признан в РФ иноагентом