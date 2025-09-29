Экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова госпитализировали прямо с допроса по делу о мошенничестве

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов был госпитализирован прямо из здания следственного управления, где проходил допрос по уголовному делу о мошенничестве. Причиной стала внезапная болезнь, потребовавшая вызова скорой помощи. Об этом пишет ТАСС.

Уголовное дело против экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова едва не прервалось из-за резкого ухудшения здоровья фигуранта. Во время допроса в Главном следственном управлении мужчине стало плохо, что вынудило следователей немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Адвокаты чиновника подтвердили его госпитализацию.

Инцидент произошел в тот же день, когда Чемезов по официальной повестке явился на утренний допрос 29 сентября. Прибыв в назначенное время, он был задержан в установленном порядке. Однако ход процессуальных действий нарушил острый приступ недомогания у фигуранта.

В настоящее время точные причины ухудшения самочувствия экс-чиновника не раскрываются. Его адвокатская группа, представляющая интересы чиновника, ограничилась официальным подтверждением факта госпитализации. Данный инцидент произошел на фоне расследования уголовного дела о мошенничестве, в котором Олег Чемезов проходит в качестве подозреваемого.

