Экс-владелец ЧЭМК Антипов пожаловался в суд из-за национализации компании

Бывший владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов обратился в Верховный суд с жалобой, в которой он требует признать незаконным изъятие акций ЧЭМК в пользу государства. В электронном реестре опубликовали карточку дела.

Акции ЧЭМК были переданы в государственную собственность в феврале 2024 года по иску Генеральной прокуратуры. Ответчиками выступали АО «Компания Эталон» и ее акционеры, среди которых Юрий Антипов и его жена Людмила. У них не получилось отменить решение Кассационного суда.

Согласно утверждениям Генпрокуратуры, еще в 1990-х годах приватизация этих предприятий проходила с нарушениями. Местные власти согласовали переход объектов в частные руки, хотя это должно было делать правительство.

В результате три завода оказались под контролем иностранных резидентов, что, по мнению прокуратуры, угрожает национальным интересам и безопасности России, так как они производят ферросплавы, используемые в оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала приговор экс-депутата Госдумы, осужденного за тройное убийство на Кипре.