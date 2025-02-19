Защита обжаловала приговор экс-депутата Госдумы, осужденного за тройное убийство на Кипре

Адвокаты бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, осужденного за организацию убийства депутата и правозащитника Галины Старовойтовой, подали апелляцию на новый приговор, по которому его осудили на 18 лет за тройное убийство на Кипре. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

В январе Глущенко был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство трех человек на Кипре. С учетом предыдущего срока он должен провести в колонии 24 года.

Экс-депутата обвиняли в организации убийства двух и более лиц. Однако вину он не признал.

Ранее коллегия присяжных признала Глущенко виновным и не заслуживающим снисхождения. Его адвокат подал апелляцию. Когда суд будет ее рассматривать, пока не известно.

Ранее сообщалось о том, что братьев Мельниковых осудили за государственную измену.