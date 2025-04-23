В отношении Чубайса открыли исполнительное производство по взысканию долга

Отмечается, что это решение принято на основании постановления Арбитражного суда Москвы, который вынес его 5 апреля. Исполнительное производство было официально зарегистрировано 17 апреля.

Арбитражный суд Москвы ранее наложил арест на имущество Чубайса и еще семи человек на общую сумму 5,6 млрд руб. Это решение стало следствием иска, поданного «Роснано», который требует взыскания убытков в размере 3,892 млрд руб. и $20,4 млн. Согласно данным из судебного акта, арест распространяется на денежные средства и имущество фигурантов дела на сумму почти 6 млрд руб.

Анатолий Чубайс с 1991 года занимал ведущие позиции в государственных компаниях будучи одним из архитекторов экономических реформ 1990-х и модернизации электроэнергетики в 2000-х. Он работал управляющим от РФ в Международном валютном фонде и Всемирном банке, а также входил в международный совет JPMorgan Chase.

С 2020 по 2022 год Чубайс был членом совета директоров крупного производителя вакцины «Спутник V» — АФК «Система». Ранее занимал пост генерального директора «Российской корпорации нанотехнологий» (с 2008 по 2020 годы) и председателя правления АО «Роснано». В 2022 году Чубайс покинул Россию.

Ранее стало известно, что у арестованного заместителя генерального директора государственной корпорации «Роснано» Бориса Подольского обнаружили иностранное гражданство.