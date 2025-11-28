Экс-возлюбленная Марата Башарова взыскала алименты с телеведущего через суд

Известный актер и телеведущий Марат Башаров оказался в центре судебного разбирательства по вопросу уплаты алиментов. Мировой судья судебного участка № 354 района Коптево Москвы 25 ноября 2025 года удовлетворил требование его бывшей возлюбленной, Елизаветы Башаровой, и вынес судебный приказ о взыскании средств на содержание их общего несовершеннолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Данное решение означает, что с телеведущего в официальном порядке будут удерживаться алименты. Информация о точной сумме выплат пока не разглашается. Этот шаг стал правовым завершением истории, которая долгое время находилась в поле внимания поклонников и светской хроники. Судебный приказ гарантирует финансовую защиту интересов ребенка и обязывает звездного отца регулярно перечислять средства на его содержание.

Ранее сообщалось, что Галушка потребовала взыскать с Цекало 52,7 млн рублей задолженности по алиментам.