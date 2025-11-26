Галушка потребовала взыскать с Цекало 52,7 млн рублей задолженности по алиментам

Лефортовский районный суд Москвы приступил к рассмотрению масштабного финансового спора между Викторией Галушкой и Александром Цекало. Истица требует с известного продюсера взыскания значительных денежных сумм, накопившихся, по ее мнению, в результате невыполнения им ранее взятых обязательств.

Согласно материалам гражданского дела, общая сумма финансовых претензий составляет более 83 млн руб. Из них 52,7 млн руб. Галушка просит взыскать в качестве задолженности по алиментам на содержание общих детей, а еще 31 млн руб. — как долг по условиям брачного договора.

Ближайшее судебное заседание, на котором будут обсуждаться детали иска, назначено на 26 декабря 2025 года. Это дело обещает стать одним из самых громких в череде судебных разбирательств среди российских знаменитостей.

