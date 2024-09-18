Экс-возлюбленная Павла Дурова претендует на долю в Telegram

Мать троих детей от известного предпринимателя заявила, что популярный мессенджер можно считать совместно нажитым имуществом. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, утверждает, что у них были длительные незарегистрированные отношения с предпринимателем.

По ее словам, в некоторых странах возможно признание таких отношений официальными. Соответственно, в рамках гражданского права она может претендовать на долю в совместно приобретенном имуществе, о чем Болгар также сообщила в Сети. Под этим «имуществом» имеется в виду мессенджер Telegram.

Известно, что Ирина Болгар родилась в Санкт-Петербурге. Судя по информации из ее личного аккаунта, сейчас она с детьми живет в Швейцарии. Она заполучила популярность после того, как назвала себя «матерью троих детей Павла Дурова». В их незарегистрированных отношениях родились сыновья и дочка. Спустя время сам Дуров признался в том, что он является биологическим отцом более сотни детей.

Ранее Болгар заявила, что швейцарский суд лишил Павла Дурова родительских прав на троих детей.