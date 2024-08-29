Ирина Болгар: швейцарский суд лишил Павла Дурова родительских прав на троих детей

Суд Швейцарии принял решение, что Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, стоит лишить родительских прав в отношении его троих детей. Об этом сообщила Ирина Болгар, мать этих детей. Ее слова привело РИА Новости.

Ранее женщина подала иск в женевский Трибунал по защите детей и взрослых, в котором заявила о насилии, которому подвергал Дуров младшего ребенка. Он также якобы прекратил выплаты ежемесячных алиментов в размере 150 тыс. евро. После этого данное ведомство инициировало судебное разбирательство.

«Он не оставил мне выбора, кроме как обратиться в Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве», — указала женщина.

По утверждению Болгар, Дуров не давал своего разрешения на продление административных документов на пролонгацию пребывания собственных отпрысков в Европе. Он вынуждал ее переехать в ОАЭ вместе с детьми, прекратил оплачивать счета, а также заблокировал все контакты с ней. Теперь дама самостоятельно сможет обратиться к швейцарским властям с просьбой продлить ей с семьей пребывание в этой стране.

Ранее пресса сообщила, что Павел Дуров вышел на свободу. Он покинул здание суда в Париже, при этом его адвокат пообещал, что сторона Дурова оплатит залог в 5 млн евро.