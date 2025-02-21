Экс-вратарь сборной России женился в третий раз

Малафеев и Шкатова перестали скрывать роман в декабре прошлого года, а уже в феврале 2025 года они оформили брак. У многих поклонников это вызвало удивление. Возлюбленные показали снимок в соцсетях, где предстали в праздничных образах. Оба в пиджаках, счастливые и демонстрируют кольца. Снимок пара подписала емко: «21.02.2025».

Напомним, что это третий брак спортсмена. Первой его супругой была Марина Безбородова, но она трагически скончалась в ДТП в 2011-м. Второй раз футболист женился на Екатерине, но пара разошлась через четыре года. От обоих браков у Малофеева дети. От Марины — двое, от Екатерины — один. Новая супруга звезды футбола Ангелина Шкатова на 21 год младше его.

Ранее сообщалось, что Карина Кросс сообщила конце отношений с Дмитрием Разваровым.