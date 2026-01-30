Экс-заключенный потребовал от прокуратуры невероятную компенсацию за «нравственные страдания»
ТАСС: суд в России отклонил необычный иск на 111 трлн рублей от экс-заключенного
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил необычный иск, в котором мужчина потребовал невероятный суммы за причинение «нравственных страданий», передает ТАСС.
Речь идет о бывшем заключенном, который потребовал от прокуратуры Красноярского края 111 трлн руб. 11 коп. Причиной для подачи иска послужила ситуация, произошедшая, когда россиянин отбывал наказание в исправительной колонии (ИК).
Мужчина обратился с жалобой на действия администрации учреждения в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку, подтвердило доводы заявителя и внесло соответствующий протест на имя начальника колонии.
Однако, как посчитал истец, его лично не уведомили о результатах проведенной прокурорской проверки. Отсутствие официального извещения он расценил как нарушение своих прав и основание для требования гигантской компенсации морального вреда. Суд, рассмотрев материалы дела, отказал в удовлетворении заявленных требований.
Ранее сообщалось, что против пилота, спасшего больше ста человек и посадившего самолет в поле, завели дело.