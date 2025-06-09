Экс-замдиректора «Ростехнадзора» по ДФО обвинили в 24 эпизодах получения взяток

Следствие по делу бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзора» в Приморском крае завершено. Он обвиняется в получении взяток по 24 эпизодам, сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

В июне 2024 года заместитель начальника Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору был арестован по подозрению в получении взятки в размере 100 тысяч рублей за ускоренное разрешение на ввод в эксплуатацию энергопринимающей установки, которая обеспечивает электроснабжение новых зданий на Опорной улице во Владивостоке.

По данным следствия, бывший заместитель главы получил 80 тысяч рублей от строительной компании за ввод в эксплуатацию многоквартирного дома на улице Борисенко. Также в августе 2023 года он получил аналогичную сумму за подключение электричества к дому и автостоянкам на улице Адмирала Горшкова.

«Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления „Ростехнадзора“. Он обвиняется в 24 эпизодах получения взяток группой лиц по предварительному сговору (пункт „а“ части 5 статьи 290 УК РФ)», — говорится в сообщении в Телеграм-канале СУ СК региона.

Следственный комитет сообщает, что фигурант дела и его адвокат изучили материалы уголовного дела, после чего оно было передано в прокуратуру.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации продолжают проводить следственные действия в отношении других участников дела, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что фигурантка уголовного дела о некачественных бронежилетах ушла служить на спецоперацию.