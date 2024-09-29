Экс-замглавы Минобороны могут обвинить в создании преступного сообщества

В уголовном деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова и других фигурантов может появиться статья «создание преступного сообщества». Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника издания, конструкция обвинения в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова и других соучастников преступления по всем признакам попадает под статью 210 УК РФ (создание преступного сообщества или участие в нем. Таким образом, в деле может появиться еще одно обвинение.

В таком случае обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет и штраф в размере до 5 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что недвижимость на сумму почти 83 млн руб. арестована по делу Тимура Иванова.