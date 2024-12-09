Экс-замглавы Минсельхоза Чечни стал владельцем бывших активов Danone

Компания, ставшая владельцем бывших активов французской Danone в России, оказалась под контролем Руслана Алисултанова. В начале декабря он приобрел 100% ООО «Юнимилк» (ранее именовавшейся «Вамин-Татарстан»), сообщил РБК.

Этой организации, в свою очередь, принадлежит 99% в ООО «Вамин Р», которая управляет группой Health & Nutrition (H&N), объединяющей бывшие российские активы Danone (еще 1% этой компании прямо принадлежит Алисултанову).

Алисултанов занимает пост председателя совета директоров Health & Nutrition и с лета 2023 года работает в компании. До этого он был заместителем министра сельского хозяйства Чечни, ушел в отставку по собственному желанию 17 июля 2023 года и занимал должность заместителя главы администрации Грозного.

Ранее генеральный директор компании Unilever Хайн Шумахер заявил, что его фирма постепенно теряла контроль над бизнесом в России и по этой причине активы компании пришлось продать.