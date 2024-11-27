Глава Unilever назвал основную причину ухода компании из РФ

Генеральный директор компании Unilever Хайн Шумахер заявил, что его фирма постепенно теряла контроль над бизнесом в России и по этой причине активы компании пришлось продать. Он заявил об этом журналистам из агентства Bloomberg.

По его утверждению, проблемы начались после того, как в отношении России были введены западные санкции. Руководство фирмы уже не могло переводить деньги в РФ либо выводить их оттуда.

«Я не видел перспективы в ближайшем будущем, когда мы могли бы восстановить этот контроль, и это стало причиной принятия решения о выходе», — признался Шумахер.

Компания Unilever продала свой российский бизнес в октябре текущего года. Ей принадлежали на территории РФ четыре завода по выпуску товаров повседневного спроса, на предприятиях работало порядка 3 тыс. человек.

Ранее появились сообщения о том, что IKEA окончательно завершила свою деятельность на российском рынке. Компания продала свой последний актив на российской территории в виде склада в Подмосковье. Он когда-то обеспечивал товаром все магазины сети в РФ и играл ключевую роль в логистике.