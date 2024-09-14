Экс-замначальника налоговой Москвы Цой обвиняется в 24 коррупционных эпизодах

Правоохранительные органы обвиняют экс-замначальника московской налоговой инспекции № 9 Евгения Цоя одновременно в 24 эпизодах получения взятки, информирует ТАСС со ссылкой на материалы возбужденного в отношении фигуранта уголовного дела.

В частности, Цоя обвиняют в совершении 15 преступлений по признакам статьи «Получение взятки группой лиц». Остальные 9 случаев связаны с «Получения взятки группой лиц и в крупном размере».

«Вину в совершении этих преступлений Цой не признал, но выразил готовность давать показания по существу предъявленного обвинения. Адвокаты указали, что он положительно характеризуется по месту жительства и по месту прежней работы, имеет поощрения и грамоты от Федеральной налоговой службы», — приводится в материале агентства.

Как отмечается в материалах возбужденного в отношении Цоя уголовного дела, инкриминируемые ему преступные деяния совершены в бытность его главой налоговой инспекции № 9 города Москвы в период с 2015 по 2017 годы.

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