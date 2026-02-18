Экс-жену Галицкого похоронили в Оренбургской области 13 февраля

В Оренбургской области 13 февраля прошли похороны Алии Галицкой, бывшей супруги российского миллиардера, основателя Almaz Capital Partners и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, сообщило РИА Новости. Прощание состоялось на родине Алии, в кругу родных и близких.

Напомним, трагедия разыгралась в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре. Галицкая, ожидавшая отправки в СИЗО по обвинению в вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, свела счеты с жизнью. При ней обнаружили предсмертную записку.

После проведения судебно-медицинской экспертизы тело было выдано родственникам. 9 февраля Александра Галицкого вызывали на допрос в рамках расследования обстоятельств гибели экс-супруги. После беседы его отпустили.

Тем временем суд в Москве прекратил производство по иску, касающемуся детей и алиментов. В результате несовершеннолетние останутся с отцом. Подробности о дальнейшей судьбе семьи не разглашаются.

