Экскурсию для родителей будущих учеников провели по новой школе в Домодедове

В Домодедове для родителей будущих учеников провели экскурсию по новой школе № 12, рассчитанной на 825 мест, ее откроют к началу учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Нам рассказали, что второе здание школы откроет свои двери уже 1 сентября. В школе № 12 расширяются возможности и профильного обучения, и дополнительного образования», — сообщила директор Домодедовской школы № 12 Татьяна Бабынина.

Родителям показали учебные кабинеты, спортивные и актовый залы, блок медицинских помещений, а также библиотечно-информационный центр. В образовательном учреждении организуют профильные классы — космический и лингвистический. В ведомстве уточнили, что оборудование для них уже закупили. Работы в школе проходят в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.