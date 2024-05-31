Экспериментальные методы лечения повлияли на продолжительность жизни Заворотнюк

Для лечения прекрасной няни Анастасии Заворотнюк было приложено немало сил. Она постоянно получала поддержку поклонников и близких, а для борьбы со страшной болезнью привлекались лучшие врачи РФ и Израиля. Как пишет KP.RU , применяли и экспериментальные методы, которые вполне могли повлиять на длительность жизни актрисы.

Актрисе Анастасии Заворотнюк в 2019 году озвучили страшный диагноз, который был словно приговор из-за низких шансов на выживание. Вероятность вылечить агрессивную форму злокачественной опухоли головного мозга почти нулевая. Это подтверждают и специалисты, например, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров. По его словам, пациенты с такой формой рака, как у Заворотнюк, живут максимум 1,5-2 года. Актриса же сделала почти невозможное, прожив целых пять лет.

За полтора года до диагноза Заворотнюк родила дочь Милану, прибегнув ранее к ЭКО. Хотя многие видят связь между процедурой и онкологией, специалисты ее не подтверждают. Исключать вероятность совсем нельзя, так как процесс требует серьезного гормонального вмешательства в организм женщины, следовательно, некоторые вещи теоретически могли повлиять на мозг.

Лечили актрису упорно, не жалея средств и сил. Дважды няню оперировали за границей, а также подвергали лучевой и химической терапии. Через год актриса согласилась испытать новый экспериментальный способ лечения. На тот момент метод не прошел стадию клинических исследований. Лечение предполагало применение вирусов направленного действия с противоопухолевым эффектом. Хотя предварительно начали тестирование с клетками актрисы, в тот же момент началась и стадия ремиссии. Тогда родные успокоились и отказались, надеясь на лучшее.

Уже в 2023 году стало понятно, что лечение придется продолжить. Семья выбрала «интраоперационную баллонную электронную брахитерапию», которая предполагает выжигание раковых клеток радиацией. Это очередной новаторский и дорогой метод.

Заворотнюк не становилось лучше. Она уже не ходила, а передвигалась на кресле-каталке, чувствовала себя плохо. Тогда осталось попробовать вакцину от рака на основе иммунных клеток больного, которую разработали в Институте онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге.

Увы, на тот момент заболевание зашло слишком далеко и спасти звезду не смогли.

Напомним, что на момент смерти 30 мая актрисе было 53 года. У нее есть двое старших детей от бизнесмена Стрюкова, и маленькая Мила от фигуриста Петра Чернышева, который весь путь борьбы прошел вместе с супругой.

Ранее сообщалось, что родственница Заворотнюк объяснила, почему медицина оказалась бессильна при спасении актрисы.