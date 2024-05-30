Семья Анастасии Заворотнюк объяснила, почему лучшие врачи России оказались бессильны

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла через пять лет после борьбы с агрессивной формой рака, при которой выживаемость составляет лишь 4%. Звезде помогали лучшие врачи России и Израиля, однако болезнь оказалась сильнее. Впервые семья прекрасной няни раскрыла, почему спасения от онкологии уже не было. Об этом пишет KP.RU .

Со смертью Заворотнюк для многих ушла целая эпоха. Многие запомнили брюнетку с Бирюлево, активную, стройную и жизнерадостную. Глядя на роль актрисы с уверенностью можно сказать, что полюбили сериал не только за юмор и ситуативность. Вся страна с замиранием сердца следила за судьбой Заворотнюк, черпая любую информацию о состоянии тяжелобольной актрисы из СМИ. Увы, даже лучшие врачи не смогли победить четвертую стадию рака мозга.

Тем не менее прожить пять лет с глиобластомой — это сильно. И если физическим состоянием актрисы занимались врачи, то моральным — самые близкие. Рядом с Анастасией все время ее борьбы был любимый муж Петр Чернышев и дети. Заботу проявляла, конечно, и мама, театральная актриса Валентина Заворотнюк.

Племянница Заворотнюк недавно прервала молчание и объяснила журналистам, почему даже лучшее лечение не всегда гарантия выздоровления, тем более в случае с ее звездной тетей.

«Потому что рак дает метастазы, которые попали в костный мозг», — объяснила журналистам Полина.

Собеседница оказалась немногословной, но отметила, что пока семье не нужна помощь. Полина является дочерью Станислава, родного брата Заворотнюк, который скончался в 2018-м. Актриса заботилась о племяннице. Сейчас ей также тяжело, как и всем родным.

Напомним, что Анастасии Заворотнюк не стало 30 мая 2024 года в возрасте 53 года. Ее смерть подтвердил директор и семья, в том числе и старшая дочь Анна. Поклонники и коллеги принесли соболезнования семье, комментарии до сих пор оставляют в разных соцсетях на профилях Заворотнюк.

Ранее сообщалось о последних днях Анастасии Заворотнюк.