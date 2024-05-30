Семья Анастасии Заворотнюк объяснила, почему лучшие врачи России оказались бессильны
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Актриса Анастасия Заворотнюк умерла через пять лет после борьбы с агрессивной формой рака, при которой выживаемость составляет лишь 4%. Звезде помогали лучшие врачи России и Израиля, однако болезнь оказалась сильнее. Впервые семья прекрасной няни раскрыла, почему спасения от онкологии уже не было. Об этом пишет KP.RU.
Со смертью Заворотнюк для многих ушла целая эпоха. Многие запомнили брюнетку с Бирюлево, активную, стройную и жизнерадостную. Глядя на роль актрисы с уверенностью можно сказать, что полюбили сериал не только за юмор и ситуативность. Вся страна с замиранием сердца следила за судьбой Заворотнюк, черпая любую информацию о состоянии тяжелобольной актрисы из СМИ. Увы, даже лучшие врачи не смогли победить четвертую стадию рака мозга.
Тем не менее прожить пять лет с глиобластомой — это сильно. И если физическим состоянием актрисы занимались врачи, то моральным — самые близкие. Рядом с Анастасией все время ее борьбы был любимый муж Петр Чернышев и дети. Заботу проявляла, конечно, и мама, театральная актриса Валентина Заворотнюк.
Племянница Заворотнюк недавно прервала молчание и объяснила журналистам, почему даже лучшее лечение не всегда гарантия выздоровления, тем более в случае с ее звездной тетей.
«Потому что рак дает метастазы, которые попали в костный мозг», — объяснила журналистам Полина.
Собеседница оказалась немногословной, но отметила, что пока семье не нужна помощь. Полина является дочерью Станислава, родного брата Заворотнюк, который скончался в 2018-м. Актриса заботилась о племяннице. Сейчас ей также тяжело, как и всем родным.
Напомним, что Анастасии Заворотнюк не стало 30 мая 2024 года в возрасте 53 года. Ее смерть подтвердил директор и семья, в том числе и старшая дочь Анна. Поклонники и коллеги принесли соболезнования семье, комментарии до сих пор оставляют в разных соцсетях на профилях Заворотнюк.
Ранее сообщалось о последних днях Анастасии Заворотнюк.