Эксперт Абанкина рассказала про самые высокооплачиваемые профессии через 5 лет

Главный научный сотрудник Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с сайтом aif.ru рассказала о самых доходных профессиях, которые будут востребованы через 5-6 лет.

Позади у выпускников тяжелые экзамены, впереди — поступление в вузы. Определиться с профессией сложно, и в этом поможет не только зов сердца, но и активное изучение трендов рынка труда. По словам специалиста Абанкиной, еще долгие годы будут востребованы работники, связанные с информационными технологиями и здравоохранением. Зарплаты в этих сферах могут вырасти еще больше.

«С учетом трендов на поддержку семьи и рождения детей, а также поддержание здоровья в пожилом возрасте (население стареет), потребность в специалистах по лечению и диагностике, уходу, разработке компьютерных программ для здравоохранения не будет падать. Будет расти спрос на специалистов в области биологии, нейронаук и фармакологии», — отметила собеседница.

Также специалист отметила, что останутся востребованными профессии в транспорте и логистике, а также креативной сфере. Правда, в последней заработная плата чаще проектная и договорная, а учиться на этих специальностях дорого. Как никогда будут актуальны люди из медиакоммуникации, дизайна, станет популярнее работа, связанная с VR-реальностью и индустриями анимации.

По словам Ирины Абанкиной, повышения зарплат не стоит ожидать инженерам, хотя они и через 5 лет будут очень востребованными.

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