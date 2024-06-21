Нехватку кадров в Татарстане решат привлечением сотрудников из других регионов

Директор казанского филиала HeadHunter Альбина Султанова в беседе с интернет-порталом KazanFirst высказалась про рынок труда в Татарстане, а также объяснила, почему активное привлечение айтишников и повышение им зарплат сыграли с регионом злую шутку.

Специалисты в разных сферах очень нужны, но в Татарстане ключевыми можно назвать медицину, автомобильный бизнес, розничную торговлю. Также наблюдается нехватка рабочего персонала, оплата труда которых оставляет желать лучшего.

По мнению Альбины Султановой, бизнес в Татарстане хочет развития, но при этом не учитывает множество факторов. Например, что людей на рынке не хватает и нужно способствовать их релокации. Некоторые этим даже не озадачиваются, ведь это дополнительные траты. Конкуренция за персонал высокая, но грамотные и привлекательные условия создают единицы. Многие создают резюме только для того, чтобы оценить предложения на рынке.

«Если будет как с айтишниками – гонимся за ними и повышаем зарплаты, понимая, что они столько не стоят, – будет какой-то мыльный пузырь. Не факт, что мы таким образом свои потребности закроем. Мы в какой-то момент айтишников сильно искали, поднимали зарплаты, а сейчас от этого и страдаем, потому что качественных специалистов-то нет. Большинство резюме – это джуны (специалисты начального уровня. – Ред.), которых нужно годами обучать, не зная, выстрелят они вообще или нет. И в таком количестве они не нужны», — отметила собеседница.

В настоящее время профицит наблюдается в высшем и среднем менеджменте, RR и маркетинге. Много вакансий в спортивных клубах, салонах красоты, закупках и сфере развлечений.

Общее число новых рабочих мест увеличилось на 16%, однако по ряду сфер все еще непросто найти нужный персонал. В этом, как отметила эксперт, могло бы помочь привлечение специалистов из других регионов. Однако для этого Татарстану нужно повысить конкурентоспособность и создать более выгодные условия труда.

Медианная зарплата в целом по Татарстану совпадает с ожидаемой. Средняя з\п 60 тысяч рублей, но для профессионалов и продвинутых сотрудников она должна быть гораздо выше.

Ранее сообщалось про среднюю зарплату жителей Рязанской области.