Эксперт Агафонов пояснил важность запрета на вылов щуки

По словам главы Союза культурных рыбаков Сергея Агафонова, если актер Сергей Безруков выловил щуку в частных прудах, то ответственность по отечественному законодательству ему не грозит, вне зависимости от того, когда это произошло. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что в столице запрет действует на вылов щуки с 1 апреля по 10 июня. Это связано с тем, что рыбе нужно отнереститься.

По мнению эксперта, в разных субъектах РФ установлены разные периоды запрета на отлов рыбы, что зависит от климата. Температура имеет большое значение для метания икры. Тем не менее все это справедливо только для свободной рыбалки, тогда как в случае ловли в частных прудах установлены совсем другие правила.

Ранее подмосковным рыбакам напомнили о запрете вылова краснокнижной рыбы.