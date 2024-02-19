Эксперт Андреев перечислил преимущества Москвы для молодых IT-специалистов

Молодым специалистам в области IT лучше работать в российской столице, чем в других городах РФ или за рубежом. Об этом заявил эксперт Павел Андреев в беседе с RuNews24 .

Многие айтишники предпочитают работать на «удаленке». Некоторые давно не живут в России, а кто-то ведет затворнический образ жизни. Однако работа в московском офисе имеет в себе преимущества перед всеми вариантами, о чем напрасно забыли молодые специалисты.

«...помимо очевидных плюсов, вроде увеличения зарплаты или подходящей для развития инфраструктуры, можно быстро прийти к ключевой причине притока новоиспечённых кадров в столицу России. Имя этой причины — нетворкинг. Нетворкинг в профессиональной среде позволяет обеспечивать себя полезными знакомствами, которые могут способствовать быстрому развитию карьеры. Именно за этим в Москву в основном едут специалисты со всей страны», — подытожил эксперт Павел Андреев. И

По словам киберэксперта, в России удаленная работа только начинает приживаться, и многие относятся к ней с опаской.

Ранее сообщалось, что в России может сохраниться нехватка IT-специалистов.