Эксперт Андрюшкин рассказал, как обеспечить себе безбедную старость в России

Зампредседателя правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин в разговоре с журналистом RuNews24.ru рассказал, как подготовиться к пенсии и получать достойные выплаты, даже если после 40 лет не получилось сделать никаких сбережений.

В первую очередь эксперт советует обратиться за консультацией и услугами в государственные пенсионные фонды. Внимание нужно уделить накопительным программам, таким как система ОПС (обязательного пенсионного страхования).

Вторым способом Андрюшкин назвал обеспечение собственного дохода, с которого будет откладываться на накопительный счет определенная сумма. Обычно советуют откладывать от 10 до 25% годового дохода. Чем позднее человек спохватился, тем больше ему потребуется копить.

«Однако важно понимать, что это достаточно тяжело и требует времени и усилий. В этом случае, возможно, стоит обратить внимание на твердые активы, которые исторически не дешевеют. Например, недвижимость, хотя и не является идеальным вложением, все же может служить определённой защитой от резкого снижения уровня жизни», — рассуждает собеседник редакции.

Инвестиции в компании, которые выплачивают дивиденды, также могут варианты. Полный портфель должен состоять из акций, облигаций, недвижимости и золота.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в России поднимут вопрос о необходимости наличных денег.