Эксперт Анохина объяснила, почему в Северной Осетии набросились на туристку в шортах

Активистка «Марем» Светлана Анохина прокомментировала скандал с девушкой, которая натерпелась нападок от жителей Северной Осетии из-за коротких шорт. Эксперт объяснила возможную причину конфликта в беседе с NewsTracker .

Туристка попала под прицел моралистов в ТЦ «Вертикаль» в Северной Осетии. Их возмутил ее внешний вид, особенно — короткие шорты. Регион относится к России, это не мусульманская радикальная страна и даже не обособленная своими правилами территория. Тем не менее девушку погнали из всех магазинов, а мужчины пытались навязать свои представления о воспитании.

Специалист по кавказской проблематике, волонтер Светлана Анохина, отметила, что это не проблема региона, а новомодный печальный тренд.

«Осетины посидели, подумали: "а чем мы должны отличаться от того же Дагестана, где борются со всем, чем угодно". У нас просто напряженность висит в воздухе, когда все замерли в поиске врага, и это работает в обе стороны. Одних смущает излишняя закрытость, других — наоборот, открытость, хотя обоюдная привычка контролировать женскую одежду абсолютна неуместна», — объяснила Светлана.

Специалист отметила, что в России также есть случаи, когда до женщин в никабах и хиджабах дергали, оскорбляли и пытались как-то задеть за закрытость. Такие ситуации недопустимы, равно как и произошедшее в Северной Осетии.

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